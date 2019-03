Kubacki klatret fra 27.-plass til VM-gull i bingorenn: – Dette er ikke noe hopprenn

sport

De tøffe forholdene gjorde at flere av utøverne feilet i finalen. Kubacki lå 19,2 poeng bak ledende Ryoyu Kobayashi halvveis og var blant de første ut i finaleomgangen.

Polakken leverte et godt hopp på 104,5 meter. Da forholdene ble stadig tyngre, var det ingen som klarte å slå Kubacki, som tok et mirakuløst VM-gull.

– Jeg kaller det en skandale. Rett og slett. Det er ikke sånn vi har lyst til å se hopprenn bli gjennomført. At man kårer en verdensmester på sånne premisser, liker jeg ikke i det hele tatt, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Kamil Stoch sikret dobbelt polsk etter å ha klatret fra 18.-plass. Hjemmehåpet Stefan Kraft tok bronsen. Østerrikeren lå på 10.-plass etter første omgang.

– Største skandale i min livstid

Kubacki ble båret rundt på gullstol da gullet var i boks.

– Jeg kjenner faktisk jeg blir ordentlig provosert av oppførselen til Kubacki. Jeg synes han kunne hatt litt mer respekt for måten han vant det her på, kommenterte Evensen.

Den tidligere hopperen var langt ifra den eneste som reagerte på forholdene i fredagens renn.

«At det er mulig å gjennomføre et verdensmesterskap på denne måten, er fort vekk den største skandalen jeg noen gang har opplevd i min livstid», skriver hjemmeværende landslagshopper Daniel-André Tande på Twitter.

Norsk skuffelse

Andreas Stjernen og VM-debutant Thomas Aasen Markeng lå på en delt 7.-plass etter første omgangen, men fikk det ikke til å klaffe i andrehoppet.

Markeng ble for offensiv og endte til slutt på en godkjent 20.-plass i VM-debuten. Stjernen måtte ta til takke med 25.-plass.

– Jeg er ikke så skuffet over meg selv for jeg hadde ikke sjans. Det sto fast i tilløpet. Veldig synd at et VM-renn skal avgjøres på denne måten her. Det viser hvordan rennet har vært da Kubacki vinner. Det er ikke noe hopprenn, sa Stjernen til NRK.

Robert Johansson leverte Norges beste hopp med 97,5 meter i første omgang, men den høye avsatsen ga lillehamringen en 12.-plass halvveis. Likevel holdt et hopp på 95 meter i finaleomgangen til at 28-åringen ble beste nordmann med en 16.-plass.

Fiasko for Forfang

Johann André Forfang ble sluppet ut i forferdelige forhold, og tromsøværingens hopp bar tydelig preg av det. 23-åringen landet kun på 84,5 meter og var sjanseløs på finaleplass.

Det resulterte i en 45.-plass av 50 startende.

Halvor Egner Granerud ble vraket til normalbakkelaget som følge av skuffende resultater i torsdagens treningsrenn og sist helgs storbakkerenn.

