«Firerbandens» drømmescenario på VM-femmila

sport

Fem gull på fem forsøk er så langt fasiten for de norske langrennsherrene i Seefeld-VM. Sist Norge gjorde rent bord i et mesterskap var i Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvangs velmaktsdager, nærmere bestemt under OL i Albertville i 1992. Søndag kan det altså skje igjen.

Kvartetten som skal forsøke å fullføre bragden er Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund – av landslagstrener Nossum kalt «firerbanden».

Samtlige fire er bosatt i Oslo, kjenner hverandre svært godt og har naturlig nok mange felles treningsturer i hovedstadsområdet bak seg. På VM-femmila kommer de alle til start som gullkandidater.

Da landslagstrener Nossum møtte pressen i Seefeld lørdag, klarte han ikke skjule at optimismen og offensiviteten er sjeldent stor.

– Jeg har vært med firerbanden på mange treningsrunder i Oslo og vet hva som bor i dem. To har vist form, og de to andre er tilsvarende like gode. Spiller vi kortstokken vi har fått utdelt bra, har vi muligheter til å leke oss litt, selv om det kanskje er feil ord. Vi har muligheten til å påføre konkurrentene hodebry, sa han.

Drømmer om storeslem

Samtlige i den norske femmilskvartetten er solide kapasitetsløpere og så gode at enhver konkurrent kan få tempotrøbbel. På OL-tremila for ett år siden kom Krüger, Sundby og Holund alene til mål og tapetserte pallen.

En norsk kvartett som i fellesskap sprenger feltet og viser samtlige konkurrenter ryggen, er ikke hundre prosent utenkelig på det som trolig blir en blytung VM-femmil søndag.

– Det er en mulighet, og vi må tørre å tenke tanken. Sjur og Martin har vist at de er i gullform, og vi andre føler oss også bra. Samtidig er det snakk om VM. Det å gå fra feltet fire mann er drømmescenarioet, men jeg tror ikke vi skal regne med det. Flere er sultne på medalje, så det blir tøft. Jeg tror det kan lønne seg å være ydmyk, sa Hans Christer Holund.

Landslagstrener Nossum la ikke skjul på at «det har gått så bra, at man blir litt overivrig», men forstår samtidig at drømmescenarioet ikke nødvendigvis blir en realitet.

– Da skal fryktelig mye klaffe. Det å ta medalje i mesterskap er vanskelig nok, sa han.

Lanserer mange utfordrere

Landslagstreneren innrømmet likevel at han i forkant av VM anså femmila som en av Norges klareste gullsjanser.

– Jeg anså tremila og femmila som de to største gullmulighetene våre. Nå har vi jo tatt 15-kilometeren også, så da skal vi ikke jinxe dette. Vi skal ha oppbrettede ermer helt til vi er ferdige med to timers blodslit i morgen og gjøre opp status når disse gutta er dødsslitne etter målgang. Vi får håpe de er glade da, smilte Nossum.

Krüger, som ble dobbelt OL-mester i Pyeongchang forrige sesong, får sin etterlengtede sjanse i Seefeld søndag. Det samme gjør Lyn-kompis Hans Christer Holund. De to kommer begge til start uten å ha brukt krefter så langt i VM. Det kan bli et stort pluss.

– Jeg tror i hvert fall dette blir en tung femmil, og da er det en fordel å være på hugget mentalt. Blir man fornøyd og mett, er det vanskelig å ta ut det siste. Jeg ser for meg et ordentlig sliteløp, og da skal i hvert fall jeg og Hans Christer være på hugget, sa Krüger.

Landslagstrener Nossum peker på franske Maurice Manificat, Dario Cologna, Alex Harvey og den russiske duoen Denis Spitsov og Andrej Melnitsjenko som de hardeste utfordrerne i medaljekampen.

(©NTB)