Ødegaard blomstret i Vitesse-opphenting

sport

Drammenseren er virkelig i dytten om dagen. I oppgjøret mot Breda fikk han registrert to assist på Vitesses andre og fjerde scoring, og han var også på ballen i forkant av vertenes tredje nettkjenning.

Ødegaards frispark lå bak 2-1-målet i det 77. minutt. Maikel van der Werff styrte ballen videre i mål med hodet. Ni minutter senere la 20-åringen inn fra høyre, men Bredas målvakt fikk noen fingre på lærkula. På returen scoret tidligere Manchester United-spiller Alexander Büttner.

På overtid fikk Ødegaard sin andre assist for kvelden. Han tråklet med seg ballen forbi et par Breda-spillere og sendte den videre til Matus Bero, som dunket inn 4-1. Scoringen kom noen minutter etter at Breda fikk en mann utvist.

Ødegaard står med fem mål og seks målgivende pasninger i den nederlandske æresdivisjonen denne sesongen. Han har også gjort to scoringer i cupen.

Vitesse ligger på 5.-plass med 39 poeng.

(©NTB)