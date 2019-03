Full VM-fest for Johaug, gullrushet stoppet med utklassing

sport

Lørdag ettermiddag kunne hun slippe ned guarden i Seefeld. Planen hadde fungert og gitt nesten full uttelling.

Etter den lange utelukkelsen for en positiv dopingprøve avlagt høsten 2016, har hun vært uslåelig i distanserenn siden comebacket på Beitostølen i november.

Bare stafetten endte uten gull. Der fikk Johaug en nesten umulig oppgave på sisteetappen for Norge.

På tremila lørdag hadde hun selskap en stund. Så måtte de andre gi opp å holde farten hennes. Ingvild Flugstad Østberg tok sølvet foran Sveriges Frida Karlsson.

– Jeg er veldig stolt over meg selv over at jeg står her i dag med bare førsteplasser (individuelt). Det har til tider vært hardt å stå i det de siste to årene, sier Johaug.

Hun forteller om tøft press, bruk av psykolog gjennom VM, noen tårer på rommet i Seefeld og frykten for å bli syk.

– I Seiser Alm (høydeopphold) var jeg nesten livredd hver morgen for at jeg våknet med sår hals eller var forkjølet. Jeg som aldri har vært mye på Antibac har jo spritet hendene tusen ganger om dagen for å passe på at jeg ikke skulle bli syk, sier Johaug.

Selskap

Johaug gikk glipp av OL i Sør-Korea. Hun sikter nå mot Beijing-lekene i 2022.

– I bakhodet har jeg lyst til å gå OL, men det kommer jo helt an på hvordan ting utvikler seg de neste årene, sier Johaug på spørsmål fra NTB.

Da TV 2 lurte på om hun kunne ta en Bjørgen, bli mamma og så komme tilbake som skiløper, svarte Johaug at «det har jeg ikke tenkt på».

– Vi har fantastiske utøvere, sa sjefsmører Stein Olav Snesrud til NTB mens han pakket ned Johaugs gullski fra tremila.

Det paret hadde hun ikke benyttet i konkurranser i Seefeld før hun fullbyrdet sitt gull-hattrick lørdag.

Etter rennet ventet en medaljeutdeling på kvelden for Johaug, før møter med mange av de private sponsorene. De var det 65 av på plass i Seefeld, og ingen hadde fått møte Johaug mens hun var i konkurransemodus.

På vei

VM har vist at Johaug må se opp for det svenske stortalentet Frida Karlsson framover. 19-åringen avslørte det mange visste: Hun har ekstrem hjerte- og lungekapasitet til å være tenåring.

Johaug er nå oppe i ti VM-gull. Neste mesterskap går i Oberstdorf om to år.

Superstjernen kommer hjem med mer gull og mer velholden økonomisk enn for to uker siden. Dette er hennes VM i tall:

* 4 konkurranser.

* 3 gull (10 km, 15 km og 30 km).

* 1 sølv (stafett).

* Gjennomsnitt seiersmargin: 35,53 sekunder.

* Største/minste seiersmargin: 57,6/12,2 sekunder.

* FIS-bonuser 412.000 kroner.

* Ca 1,7 millioner kroner totalt i VM-bonuser inkludert FIS og private sponsorer.

