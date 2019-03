Jakob Ingebrigtsen tok historisk EM-gull på 3000 meter

sport

Ingebrigtsen var blant de store favorittene, og han innfridde forventningene til de grader i Glasgow. I finalen la han seg raskt i front og holdt tempoet relativt rolig. Storebror Henrik satte opp tempoet like før siste runde, og Jakob kastet seg på og løp forbi.

På oppløpet sprintet han fra de andre og løp overlegent først i mål på tiden 7.56,15.

Det var første gang en nordmann har tatt gull i innendørs-EM uansett øvelse. Han er også tidenes yngste vinner av et EM-gull innendørs.

Medaljesuksess

Henrik tok bronsen etter å ha endt så vidt bak britiske Chris O'Hare på vei over målstreken.

– Vi snakket om det før start at «det her har vi». Så får vi første og tredje, sa en fornøyd Jakob Ingebrigtsen til NRK etter triumfen.

– Jeg synes at Jakob nølte litt. Jeg tenkte «faen, jeg vil ha den gullmedaljen», så jeg gikk for det så mye jeg klarte, men det var litt tidlig og litt hardt, skjøt Henrik inn.

I mål tikket storebroren inn til 7.57,19, samme tid som O'Hare. Det måtte millisekunder til for å skille de to i kampen om sølvet. Opp til favoritten Jakob var det altså over ett sekund. Han taklet presset og tok en seier mange forventet på forhånd.

Filip sto over

– Det er ekstremt stort, men igjen så fokuserer jeg egentlig mest på det jeg skal gjøre selv. Det er utrolig kult at så mange folk bryr seg om det jeg og teamet vårt driver med. Det er ekstra stort når vi får det til, sa Jakob.

Filip Ingebrigtsen sto over 3000 meteren.

Jakob har ikke løpt denne øvelsen innendørs i vinter, men har vist stor form på 1500 meter. Nylig slo han verdensrekordholder Samuel Tefera på 1500 meter i et annet innendørsstevne.

I fjor overrasket Sandnes-gutten ved å ta seniorgull i EM på både 1500 og 5000 meter i Berlin.

Søndag kan han ta nok et EM-gull innendørs. Da skal han løpe finale på 1500 meter.

