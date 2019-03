Målshow da Bayern tok igjen Dortmund

sport

Dagen etter at Dortmund gikk på en uventet 1-2-smell, fulgte Bayern opp med en kruttsterk borteseier over Gladbach, som historisk sett er et lag storklubben har slitt mot.

Dermed står både Borussia Dortmund og Bayern München med 54 poeng. Lagene har sluppet inn like mange mål, men Dortmund leder med to mål mer scoret. Ned til RB Leipzig på 3.-plass skiller det ni poeng.

Mot Gladbach overbeviste Bayern, og Javi Martínez åpnet ballet allerede etter 65 sekunder da han headet inn en corner fra James Rodríguez. Drøye ni minutter senere doblet Thomas Müller ledelsen etter først å ha bommet på et innlegg fra Serge Gnabry. Returen fra Yann Sommer satte han enkelt i mål.

Lars Stindl reduserte for gjestene før pause, men halvannet minutt etter hvilen gjorde Robert Lewandowski en piruett inne i 16-meteren og banket inn 3-1. Gnabry la deretter på til 4-1 etter et vakkert angrep, der samtlige Bayern-spillere var innom ballen minst én gang.

På overtid satte Lewandowski inn sesongens 15. mål på straffe. Med det er polakken toppscorer i tysk Bundesliga sammen med Eintracht Frankfurts Luka Jovic.

