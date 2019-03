Riiber gikk Norge inn til VM-gull etter nervepirrende kombinertstafett

sport

Riiber lekte seg i avslutningen, rykket fra Tyskland og Østerrike og spurtet inn til norsk gull. Det var første gang Norge vant VM-gullet i øvelsen siden 2005. Med på laget var også Espen Bjørnstad, Jan Schmid og Jørgen Graabak.

Dermed står Jarl Magnus Riiber nå med to VM-gull i Seefeld. Tyskland tok sølv mens bronsen gikk til Østerrike.

– Vi har hatt stang ut i mange lagkonkurranser, så det er sykt deilig at vi lykkes nå, sier Jan Schmid til NRK.

– En fantastisk dag, jublet Ivan Stuan, sportssjef for kombinert til samme kanal.

Riiber selv virket kjølig i den avgjørende situasjonen. Han har hatt en fantastisk sesong, og kronet det med å gå Norge inn til VM-gull.

– Jeg er så heldig at jeg har vært i denne situasjonen mange ganger i vinter. Det gir selvtillit, sier Riiber til NRK.

Han forteller videre at han trodde Østerrike skulle forsøke å rykke på den siste runden.

– Jeg var fast bestemt på å holde ryggen til Klapfer. Jeg var forberedt på at han skulle gå fra start. Det var eneste sjanse han hadde, og han brukte den ikke, forklarer den ferske gullvinneren.

God start

Norge gikk ut på tredjeplass, 17 sekunder bak ledende Østerrike. Espen Bjørnstad gikk første etappe for Norge, og allerede tidlig tapte han store avstander. Ved runding halvveis var avstanden opp til Østerrike mer enn doblet.

Bernhard Gruber gikk lynfort for lederne, men bak dannet det seg en trio bestående av Norge, Japan og Tyskland. Tyske Johannes Rydzek er ansett som den beste langrennsløperen av dem, men fikk det blytungt. Espen Bjørnstad derimot avsluttet sterkt, og vekslet som nummer to, 27 sekunder bak Østerrike. På tredje fulgte Japan, mens Tyskland tapte mye tid.

Riiber avgjorde

Dermed satte Jan Schmid på den andre etappen i gang gullkampen for alvor for Norge. Han tok inn på teten, men bak kom Eric Frenzel i storform. Tyskeren har allerede to gull i mesterskapet, tok igjen Schmid og vekslet som nummer to, 11,5 sekunder bak Østerrike. Schmid og Norge var knapt to sekunder bak Tyskland.

Men Norge hadde to sterke kort igjen. Først OL-mesteren fra Sotsji, Jørgen Graabak. Han hentet inn de to lagene, og sendte VM-vinner Jarl Magnus Riiber ut på den avgjørende etappen sammen med Tyskland og Østerrike.

Det ble lenge et lureløp mellom trioen i tet. Ingen ville gå for fullt. Helt på slutten satte Riiber inn det som ble vinnerstøtet. Han spurtet inn til gull.

(©NTB)