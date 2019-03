Tottenham og Arsenal delte poengene i ellevilt derby

sport

Det var brennhet temperatur på Wembley Stadium da Tottenham og Arsenal møttes til Nord-London-derby lørdag. To straffer og ett rødt kort var noe av hva fansen fikk se da erkerivalene delte poengene.

Etter 89 minutters spill ble Pierre-Emerick Aubameyang felt av Davinson Sánchez og dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket. Straffen, som var av det billige slaget, ble mesterlig reddet av Tottenham-keeper Hugo Lloris. Franskmannen reddet samtidig ett poeng for hjemmelaget.

Straffen var kampens andre etter at Harry Kane fikk tildelt straffe kvarteret tidligere. Også denne straffen var av det omdiskuterte slaget, men dommer Taylor var sikker i sin sak og Arsenal-spillernes protester var til ingen nytte. Kane satte ballen sikkert i hjørnet, mens Arsenal-keeper Bernd Leno lå og sprellet i det andre hjørnet.

Straffen ble blåst etter at Kane gikk i bakken etter en dytt av Laurent Koscielny på et frispark, men TV-bildene viste at spissen sto i offside da han gikk etter ball.

Scoringen var Kanes niende i derbykampene mot Arsenal. Ingen annen Tottenham-spiller har scoret mer mot sine erkerivaler. Målet ble kampens siste, og dermed endte kampen ingen hadde råd til å tape uavgjort.

Offside

Det var gjestene som tok ledelsen ved Aaron Ramsey etter drøye kvarteret på Wembley Stadium. Waliseren ble spilt fri av Alexandre Lacazette, rundet Spurs-keeper Hugo Lloris og sendte kula i nettet og Arsenal-fansen til himmels. Den kommende Juventus-spilleren har trivdes mot Tottenham, og har nå vært direkte involvert i tre av de fire siste Arsenal-målene mot erkerivalen (to mål og en målgivende).

Arsenals ledermål kom bare sekunder etter at Harry Kane misbrukte en stor mulighet inne i Arsenal-boksen.

Etter målet tok ikke gjestene like store sjanser framover, Tottenham tok over spillet, men klarte ikke sette Arsenal-keeper Bernd Leno på de store prøvene. Kane stanget riktignok ballen i nettet etter 23 minutters spill, men da hadde assistentdommeren allerede markert for offside.

Minuttet før pause fikk Tottenham en dobbeltsjanse som burde sørget for at det sto 1–1 halvveis, men med en dobbeltredning viste Leno hvorfor han ble hentet til Arsenal før sesongen. Kane sendte en genial stikker til Christian Eriksen, og dansken hamret ballen mot mål fra to meters hold. Returen gikk ut i feltet der Moussa Sissoko fyrte av gårde en rakett som var på god vei inn i nettmaskene. Men på mirakuløst vis hadde Leno kommet seg på beina og fikk slått ballen over mål.

Forsvarskamp

I annen omgang så det ut som Arsenal hadde forberedt seg på at det skulle bli en forsvarskamp, og gjestene gjorde alt de kunne for å stå imot vertenes etter hvert massive press.

Vertene hadde flere store muligheter i omgangen, og foruten scoringen var Toby Alderweireld nærmest da han smalt ballen i nettveggen fra skrått hold.

Etter utligningen virket ingen av lagene å være fornøyd med uavgjort og kampen levde til siste sekund. Begge lagene hadde sjanser til å vippe kampen i sin favør, men da dommer Taylor blåste av kampen fem minutter på overtid sto det 1–1 på lystavla.

Dermed endte kampen uavgjort, og avstanden mellom lagene er fortsatt fire poeng i Tottenhams favør. Dette var forøvrig Tottenhams første poengdeling denne sesongen.

Neste runde tar Arsenal imot Manchester United, mens Tottenham møter Southampton borte.

(©NTB)