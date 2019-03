Jakob Ingebrigtsen etter EM-sølvet: – Stort å ta en medalje til

sport

Tittelforsvarer Lewandowski la seg i front og stakk fra Ingebrigtsen mot slutten. Polakken klokket inn på tiden 3.42,85, mens Ingebrigtsen passerte målstreken på 3.43,23.

Han klarte dermed ikke å følge opp lørdagens seier på 3000 meter.

– Det var et greit løp. Jeg hadde håpet at jeg skulle ha den posisjonen polakken hadde, men det var kanskje litt mindre sprut i beina enn jeg hadde håpet på, sa Ingebrigtsen til NRK etter sølvløpet.

I fjor sommer ble 18-åringen europamester på både 1500 og 5000 meter på Olympiastadion i Berlin. I innendørs-EM i Skottland fulgte han opp lørdag, men søndag ble det tyngre. Unggutten lå blant de fremste, men Lewandowski satte inn et støt på vei inn mot oppløpet. Det greide ikke Ingebrigtsen å svare på.

Gull og sølv

Dermed ble det sølv på friidrettskometen fra Sandnes. Det kom dagen etter at han ble tidenes første norske gullvinner i innendørs-EM. Det ble han på 3000 meter med 7.56,15. Storebror Henrik løp da inn til bronsen.

– Det er jeg svært godt fornøyd med. Det er stort å kunne ta en medalje til. Det er kult å kunne gjøre dette her i mitt første EM, det er utrolig stort, fortsatte Jakob Ingebrigtsen.

Mange hadde store forventninger til Ingebrigtsen på 1500-meteren. Han var den i feltet med den raskeste bestenoteringen på distansen, men i en finale med et betraktelig lavere tempo ble det med sølv.

– Det er mye som skal klaffe samtidig som jeg må prøve å stenge ute alt annet enn meg selv og mine egne tanker, og det er litt krevende selvfølgelig. Men å komme hjem med gull og sølv herfra, det kunne ikke blitt så mye bedre, sa han.

– Ikke forventet

Norge tok to EM-gull og ett sølv i Glasgow. I tillegg til Jakobs gull og sølv var Karsten Warholm helt overlegen på 400-meteren lørdag kveld.

Nylig slo Jakob verdensrekordholder Samuel Tefera fra Etiopia på 1500 meter i et annet innendørsstevne. Da løp han distansen på 3.36,02, som er verdensrekord i U20-klassen.

Filip Ingebrigtsen hadde store ambisjoner om å løpe søndagens EM-finale med lillebroren, men ble disket i kvalifiseringen fredag. Han ble straffet for å ha tråkket innenfor listen.

Når EM nå er over ser Jakob fram mot utendørssesongen.

– Jeg kan love at det kommer til å gå styggfort. Jeg hadde ikke forventet å kunne gjøre dette her og løpe på disse tidene innendørs. Og med en skikkelig formtopp og en lang periode med spesifikk trening, tror jeg at jeg kan løpe ekstremt fort når det kommer til sommeren, sa han.

