Jansrud både skuffet og fornøyd etter 2.-plass på Kvitfjell

sport

Det har nesten blitt en vane å se Vinstra-kjøreren på toppen av pallen i alle fall én gang når det er verdenscuphelg på Kvitfjell. Lørdag skuffet han seg selv med en åttendeplass i utfor, søndag ble han «bare» nummer to i super-G.

– Med fare for å bli misforstått, det er noe skuffende å krysse mållinjen og se røde tider her på Kvitfjell. Jeg er blitt veldig godt vant her, og det er ikke normalen å bli så godt vant, sa Jansrud til NTB.

Han blir kalt «kongen av Kvitfjell» og har vunnet minst ett verdenscuprenn i Kvitfjell i seks av de sju siste årene. Men søndag måtte han se seg slått med 0,43 sekund av Dominik Paris. Italieneren vant også lørdagens utforrenn.

– Det var en fin dag for meg, å slå «kongen av Kvitfjell». Kjetil er alltid rask i denne bakken så jeg vet at det er vanskelig å slå han. Men i dag var jeg kanskje heldig, sa en smørblid Paris til NTB.

Beat Feuz ra Sveits ble nummer tre, 0,60 bak den italienske vinneren.

VM-gullet ikke tilfeldig

Kjetil Jansrud har tidvis slitt denne sesongen, men sier at søndagens andreplass viser at VM-gullet i Åre (utfor) for drøye to uker siden ikke var tilfeldig

– Nå er jeg komfortabel og farten er oppe, men det er fremdeles «barnesykdommer». Tidligere denne sesongen har jeg kjørt sakte, men også gjort feil. Nå henger det igjen i detaljer, og er litt for lite stabil, sånn at jeg fikk to dager med to feil (i Kvitfjell).

– Den ene koster meg seieren i super-G, den andre en god plassering i utfor. Det er vanskelig å være fornøyd med det, men med alt annet jeg har slitt med denne sesongen er dette her et veldig godt resultat, sier Jansrud.

Det var på Kvitfjell han tok sin første verdenscupseier (februar 2014), og i alt har han vunnet sju av sine 22 verdenscupseire i det som trygt kan kalles Jansruds hjemmebane.

– Jeg har jo brorparten av mine seire her og ønsker egentlig bare å vinne og vinne, så helt ærlig er det litt kjipt. Samtidig i det store bildet er annenplass helt fantastisk å ta med seg, sa Jansrud.

Kula

Nordmenn har ofte hatt hevd på super-G-kula, men i år virker den å være tapt, i beste fall veldig vrien å slå kloa i. Søndagens vinner, Paris, leder med sine 330 poeng. På andreplass, 44 poeng bak, ligger østerrikske Vincent Kriechmayr.

Aleksander Aamodt Kilde og Jansrud ligger på 3.- og 4.-plass, 63 og 64 poeng bak Paris. Jansrud sier selv han er på skuddhold, mens Kilde sier at det ser skummelt ut.

– Men man må ikke gi opp. Plutselig kjører noen ut i Andorra (sesongavslutning), og hvis jeg vinner da kan det bli spennende.

– Jeg skal ha oddsen på min side for at det skal gå. Jeg får bare klemme til og se hvordan det går, avslutter Kilde.

Kilde ble nummer seks søndag, 0,93 sekund bak.

(©NTB)