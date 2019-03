Jansrud på pallen i super-G på Kvitfjell

sport

Jansrud sto med fire seire i de fem siste super-G-rennene på Kvitfjell, men klarte ikke å vinne søndag.

Igjen måtte 33-åringen se seg slått av Dominik Paris. Jansrud kjørte bra og så lenge ut til å få revansje for lørdagens skuffelse, men en liten justering mot slutten gjorde at nordmannen tikket inn 43 hundredeler bak Paris. Beat Feuz fra Sveits ble nummer tre.

Italieneren tok VM-gull i disiplinen i Åre da Norge skuffet stort. Han vant også lørdagens utforrenn da Jansrud ble Norges beste med en 8.-plass.

Selv om det ikke ble seier, kan Jansrud glede seg over å ha vært på pallen i samtlige super-G-renn han har deltatt i siden 2012 på Kvitfjell.

– Det er noe skuffelse å krysse mållinjen og se røde tider her på Kvitfjell. Jeg er blitt veldig godt vant her, og det er ikke normalen å bli så godt vant. Men jeg har jo brorparten av mine seire her og ønsker egentlig bare å vinne og vinne, så helt ærlig er det litt kjipt. Samtidig i det store bildet er annenplass helt fantastisk å ta med seg, sa Jansrud til NTB.

Kilde på 6.-plass

Kampen om verdenscuptittelen i super-G var svært jevn før søndagens renn. Aleksander Aamodt Kilde lå ni poeng bak ledende Vincent Kriechmayr, men bæringen fikk det tungt og ble hengende noe bakpå på Kvitfjell.

20-åringen kom i mål 93 hundredeler bak rennvinner Paris og måtte ta til takke med 6.-plass.

– Sånn er det. Jeg har stagnert litt i det siste, så det var greit å komme i mål og vite at noen partier var okay. Jeg vet at jeg kan kjempe om iallfall pallplass, men samtidig så er det et resultat man kan ta med seg, men jeg vil jo selvfølgelig kjempe om seier, sa Kilde.

Sejerstad falt

Adrian Smiseth Sejersted falt relativt tidlig i et hopp. 24-åringen landet i løssnøen og holdt seg noe til hånden. Sejerstad opplyser til NTB at skulderen er litt vond, men at det går fint og ikke er grunn til bekymring.

– Det ble snø i barten og et par andre steder. Personlig var det skuffende. Jeg hadde store forhåpninger til dagen, men går bort med en litt vond skulder istedenfor noe annet, sa han.

Rasmus Windingstad slet tidlig i rennet, og bedre ble det ikke da 25-åringen holdt på å falle. Han klarte likevel å holde seg på beina, men havnet et godt stykke bak på resultatlista.

Bjørnar Neteland kjørte ut, mens Stian Saugestad kom i mål 2,29 sekunder bak Paris.

Paris rykket ifra

Søndagens seier gjør at Paris har fått en luke på 44 ned til Kriechmayr i kampen om sammenlagtseieren i super-G-klassen i verdenscupen før siste renn i klassen i Andorra 14. mars.

Kilde er Norges beste på sammenlagtlista i super-G med en tredjeplass. Han har 63 poeng opp til Paris, mens Jansrud følger på poenget bak Kilde.

Marcel Hirscher ligger svært godt an til å vinne verdenscupen sammenlagt. Østerrikeren leder sammendraget med 490 poeng ned til Alexis Pinturault når det gjenstår totalt seks verdenscuprenn. Henrik Kristoffersen ligger på tredjeplass 600 poeng bak Hirscher.

(©NTB)