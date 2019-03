sport

Verdenscupuken i OL-løypene utenfor Sotsji ble en fiasko. På grunn av kraftig snøfall er samtlige konkurranser blitt avlyst. De vil ikke bli flyttet til et annet sted senere i sesongen. Dermed ble det en bomtur for norske Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie.

Søndag skulle det egentlig kjøres super-G, men det falt for mye snø til at arrangøren klarte å gjøre klar løypene. Dermed ble rennet avlyst, akkurat som utforrennet ble tidligere i helgen.

Tidligere i uken måtte utfortreninger avlyses tre dager på rad på grunn av dårlige vær- og løypeforhold.

Avlysningene førte til at Mikaela Shiffrin i går sikret verdenscuptittelen for tredje gang på rad. Totalt seks renn gjenstår av kvinnenes verdenscupsesong. Neste helg reiser de til Tsjekkia for å konkurrere.

