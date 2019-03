Pedersen åpnet allround-VM med ny bestenotering

sport

Med tiden 35,85 på isen i Calgary senket Pedersen sin personlige bestenotering på distansen med to hundredeler.

– En bra start! Å gå 500 meter er alltid et uromoment, i og med at vi nesten aldri trener på det, sa han til Bergensavisen etter løpet.

Canadiske Antoine Gélinas-Beaulieu vant 31 hundredeler foran Pedersen og 20 hundredeler foran toeren Patrick Roest. Sistnevnte er regjerende verdensmester i allround. I fjor rappet han gullet da Pedersen falt på den avsluttende 10.000-meteren. Før uhellet styrte osingen mot en klar triumf.

– Det er ett sekund å ta igjen på Roest, og det er ingenting. Nå er det fullt fokus på 5000 meter, sa Pedersen.

Roest økte

I det løpet ble det ingen ny rekord for Pedersen, som gikk inn til 6.10,10. Det var ikke nok til å holde unna for nederlandske Roest, men ga nordmannen en tredjeplass bak nettopp Roest og hans landsmann Sven Kramer. Førstnevnte satte personlig rekord med 6.08,27. Med nesten to sekunder ned til Pedersen fikk dermed den regjerende mesteren et litt bedre grep årets mesterskap.

Allround-VM avsluttes med 1500 meter og 10000 meter i den gamle OL-hallen fra 1988 søndag.

Sindre Henriksen gikk også en solid 500 meter og klokket inn på 36,12. Dermed lå han på 6.-plass etter åpningsdistansen. PÅ 5000 meter måtte han ta til takke med en 18. plass, 18,37 sekunder bak Roest.

Kvinnerekord

I kvinneklassen satte Martina Sábliková ny verdensrekord på 3000-meteren. Det gjorde tsjekkeren med tiden 3.53,31 på den canadiske isen. Det var en forbedring på tre hundredels sekund.

Etter to av fire løp leder japanske Miho Takagi foran Sábliková med 0,959 tidspoeng. Ida Njåtun ligger på 7.-plass sammenlagt og er 2,134 poeng bak teten. Asker-jenta satte personlig rekord med 38,61 på 500 meter, og med det ble hun nummer fem på distansen. På 3000 meter havnet Njåtun på 12.-plass med 4.04,14.

Også Ragne Wiklund satte bestenotering på kortdistansen da hun var i mål på 40,03. Det holdt til en 17.-plass, og på 3000-meteren ble hun nummer 20 med 4.11,31. Sammenlagt ligger Wiklund på 21.-plass etter halvgått mesterskap.

