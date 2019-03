Proffsyklist innrømmer bloddoping

sport

Statsadvokaten i Innsbruck bekrefter overfor den østerrikske statskanalen ORF at syklisten har innrømmet å ha dopet seg med sitt eget blod.

Avisen Kronen Zeitung og flere østerrikske medier opplyser at proffsykling ble arrestert fredag, men ble løslatt etter å ha innrømmet bloddopingen.

Saken har en klar sammenheng med den som har rystet ski-VM i Seefeld. Pågripelsen av Denifl er et resultat av etterforskningen som ble startet etter en omfattende razzia i VM-byen. Den endte med at ni personer ble arrestert. Fem av dem var langrennsløpere som innrømmet bruk av bloddoping.

Tidligere Hushovd-lagkamerat

Nyheten kommer dager razziaen i Seefeld, hvor to østerrikere var blant de fem dopingtatte utøverne. Den ene, Max Hauke, ble tatt på fersken med en sprøyte i armen.

Nå er det derimot et annet toppidrettsmiljø som rammes av dopingskandalen. Proffsyklist Denifl var lagkamerat med Thor Hushovd i 2010. Han har også vært lagkamerat med Vegard Stake Laengen, Sondre Holst Enger og Gabriel Rasch.

– Han var en veldig god syklist på sitt beste, men slet med å få kontrakt. Da blir man fort desperat og da gjør man jo desperate ting, sier Hushovd til TV 2.

Denifl vant den 17. etappen av Vuelta a España i 2017. Han har de siste sesongene syklet for Aqua Blue Sport.

Arrestert lege

Den tyske legen Mark Schmidt pekes på som hovedmannen bak dopingnettverket som ble avslørt i Seefeld. Schmidt skal ha oppbevart opp mot 50 blodposer i flere spesialfrysere i en egen garasje i nærheten av sitt hjem i Erfurt. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig.

Det er ventet at dopingsaken vil eskalerende ytterligere når DNA-resultatene fra posene blir klare. Kronen Zeitung skriver at utøvere fra en rekke idrettsmiljøer har vært kunder hos den tyske legen, som skal være villig til å legge kortene på bordet.

Den østerrikske langrennsløperen Johannes Dürrs uttalelser i et tysk dokumentarprogram i januar kan ha bidratt til etterforskningen som resulterte i razziaen i Seefeld. Dürr ble avslørt for EPO under OL i Sotsji i 2014.

Dopingskandalen i Seefeld-VM gjorde at Trond Nystad sa opp sin stilling som langrennskoordinator i Østerrikes skiforbund.

