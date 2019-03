Rettssaken mot Nicki Bille utsatt

sport

Den tidligere Rosenborg-spilleren, som står tiltalt for flere forhold, er blitt syk og møtte derfor ikke opp i retten i København mandag. Rettssaken er dermed flyttet til april, opplyser Billes forsvarer Asser Gregersen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Bille har ikke kommet seg etter episoden i desember, da han ble skutt i armen med et haglgevær i sin leilighet i København.

– Det er ikke overraskende for noen at han har hatt noen psykiske ettervirkninger som følge av det, sier Gregersen.

I desember skal Bille ha slått en dørvakt med knyttneven utenfor en nattklubb i København. To måneder tidligere skal 31-åringen ha truet en person med et «luft- og fjærvåpen», samt båret våpenet på uforsvarlig vis. Han er også tiltalt for besittelse av kokain og for å ha truet en sykepleier på rikshospitalet i København.

Bille nekter straffskyld for samtlige forhold.

Mandag ble det også bestemt at det settes av halvannen dag til saken, i stedet for en dag som tidligere planlagt.

