Gnabry forlenget med Bayern München

Unggutten er ventet å ta over etter Arjen Robben og Franck Ribéry, som begge har blitt 35 år står uten kontrakt etter sesongen.

Gnabry er sammen med det canadiske vidunderbarnet Alphonso Davies (18) og Kingsley Coman (22) den neste generasjonen med vingspillere i klubben.

– Vi er svært glade for å ha knyttet Gnabry til oss for flere år, sier klubbens sportsdirektør Hasan Salihamidzic, som mener unggutten har tatt et stort steg denne sesongen.

Gnabry ble kjøpt av Werder Bremen for åtte millioner euro i 2017, men ble umiddelbart lånt ut til Hoffenheim forrige sesong. Dermed er inneværende sesong den første for Gnabry i Bayern-drakta. Så langt har det blitt åtte mål på 29 kamper i Bayern München.

– Sportslig går det veldig bra for meg nå, sier Gnabry, som har en fortid i Premier League-klubben Arsenal. Han var i London-klubben fra 2011 til 2016 etter å ha gått gradene i akademiet til The Gunners.

– Jeg vet jeg har potensial til å utvikle meg videre, sier unggutten som også var en del av det tyske laget som tok OL-sølv i 2016.

