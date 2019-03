Jo Inge Berget glapp for Rosenborg

sport

– Det er en spiller vi gjerne kunne tenkt oss her, men vi nådde dessverre ikke helt opp, sier Horneland til Eurosport.no.

Berget er kontraktløs etter at han ble fristilt av New York City i januar. Ifølge FotbollDirekt har Berget bestemt seg for en retur til Malmö, der han hadde stor suksess i årene 2015 til 2017, og det hevdes at han kommer til å signere en fireårskontrakt.

Horneland mener det er en smart avgjørelse.

– Jo Inge kjenner den klubben godt og har opplevd stor suksess der nede tidligere, sier han til Eurosport.

(©NTB)