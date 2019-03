Johannes Dürr mistenkt for å være innblandet i dopingsak

sport

De to østerrikske langrennsløperne Max Hauke ​​og Dominik Baldauf var blant fem løpere som ble avslørt under ski-VM for bloddoping etter en razzia i VM-byen Seefeld.

Ifølge den østerrikske avisen Krone ble Dürr stoppet i bilen sin av politiet i Innsbruck. Nå er han mistenkt for å spille en nøkkelrolle i den pågående dopingsaken som østerriksk politi har under etterforskning.

Johannes Dürr ble selv avslørt i 2014 for det forbudte stoffet EPO og har sonet ferdig sin fire år lange utestengelse.

(©NTB)