Kane ga Tottenham seier også i Tyskland

Etter 3-0-seieren på Wembley for tre uker siden hadde London-klubben grunn til å reise til Dortmund uten plagsomme nerver. Laget sto imot et kraftig hjemmepress i første omgang og hadde litt marginer på sin side da Hugo Lloris avverget en stor dobbeltsjanse fra Julian Weigl.

Den franske målvakten måtte i aksjon flere ganger for å sørge for at gjestene holdt nullen til pause.

Kane mistet den første kampen på grunn av skade, men han er i scoringsslag igjen etter å ha ristet av seg ankelskaden. I det 49. minutt skulle han Dortmund-spissene hvordan det gjøres. Han ble spilt fram av Moussa Sissoko og scoret alene med keeper Roman Bürki.

Det var den engelske landslagsspissens 24. europacupmål for Tottenham, og dermed er han klubbens toppscorer i UEFA-turneringer.

Hjemmelagets oppgave gikk dermed i løpet av sekunder fra svært vanskelig til nesten umulig. Borussia Dortmund måtte score fem mål på en snau omgang for å gå videre, og hadde tydelig ingen tro på at det kunne gå.

Den siste omgangen ble relativt situasjonsfattig, men Lloris måtte vise klasse mot Weigl mot slutten for å holde nullen også i returkampen.

