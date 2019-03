Müller, Boateng og Hummels ferdige på Löws landslag

sport

Den sjokkbeskjeden ga han tirsdag. Han har snakket med de tre spillerne i forkant av det første uttaket til den nye EM-kvalifiseringen, som innledes senere i måneden. Sammen med manager Oliver Bierhoff reiste han til München for å møte dem.

– 2019 markerer en ny start for Tysklands landslag, og det var viktig for meg personlig å forklare mine tanker og planer for spillerne og lederne i Bayern München, sier Löw,

Han takket de tre vrakede spillerne for «mange suksessrike, ekstraordinære og unike år sammen», men la til at det nå er tid for å stake ut en ny kurs og gi landslaget et nytt ansikt.

Müller, Boateng og Hummels var del av laget som på overbevisende måte ble verdensmester i 2014, men de var også viktige brikker i laget som gjorde fiasko i fjorårets VM-sluttspill og ble utslått i gruppespillet.

Overraskende

Boateng (30) ble vraket allerede til kampene i slutten av fjoråret, mens vrakingen av Müller (29) og Hummels (30) kommer ganske overraskende. Müller har scoret 38 landslagsmål på 100 kamper, mens Hummels har spilt 70 landskamper. Boateng har 74.

Bayern München slet tungt i begynnelsen av sesongen under sin nye trener Niko Kovac, men har slått tilbake og har nå innhentet Borussia Dortmunds forsprang i gullkampen i Bundesliga.

Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel støtter Löws avgjørelse. Grindel ga landslagssjefen ny tillit etter VM, da mange røster i tysk fotball ville sparke Löw.

Velkomment

– Det er velkomment at han gjør konkrete grep for å forvandle landslaget vårt. Starten på en ny kvalifisering er rett tid til å endre mannskap, sier Grindel.

Löw fikk etter VM-fadesen kritikk for å stole for mye på den eldre garde, og han hentet inn en rekke unge spillere til høstens nasjonsligakamper. Tyskland slet likevel og rykket ned til B-divisjonen.

– Nå får de unge spillerne nødvendig rom til å utvikle seg. Nå må de ta ansvar, sier Löw.

Tyskland møter Serbia i en landskamp 20. mars, og EM-kvalifiseringen starter fire dager senere med bortekamp mot Nederland. Troppen ventes å offentliggjøres i slutten av neste uke.

(©NTB)