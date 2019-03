Positive signaler for Larvik, styrets avgjørelse utsatt

sport

Larvik-styret kunne ha besluttet å anbefale det ekstraordinære årsmøtet onsdag å begjære opphør, men etter langvarige diskusjoner kom styreleder Cathrine Svendsen ut til ventende medier med beskjed om at både avgjørelsen og årsmøtet utsettes til neste uke. Bakgrunnen er positive signaler, melder Østlands-Posten.

Larvik har i årevis vært flaggskipet i norsk klubbhåndball for kvinner, men de siste årene har klubben kommet i store økonomiske problemer.

For en drøy uke siden kom beskjeden om at klubben vedtok full betalingsstopp og at alle spillere og ansatte ble fristilt.

Senere i uken sa styreleder Svendsen til NTB at det så mørkt ut med tanke på å unngå konkurs.

– Det er ikke mange lyspunkter nå. Tirsdag skal vi vedta en innstilling til årsmøtet om oppbud eller ikke. Som situasjonen er nå, ville jeg sagt ja til oppbud, sa Svendsen torsdag.

Tirsdag kunne det i praksis vært slutt, men styremøtet endte med nytt håp til klubbens tilhengere.

(©NTB)