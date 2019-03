Sjefetterforsker tror antall dopingmistenkte etter ski-VM vil øke

sport

– Jeg er overbevist om at flere vil få anklager mot seg, sier Csefan til det østerrikske nyhetsbyrået APA i et intervju publisert tirsdag.

Han utelukker ikke at flere idrettsutøvere vil stå fram som dopere «fordi de da vil unngå å bli fengslet hvis de melder seg». I slike tilfeller kan ikke myndighetene argumentere for at utøveren må holdes tilbake for å hindre at bevis blir ødelagt.

Så langt har fem langrennsløpere tatt i forbindelse med politiets razzia under ski-VM i Seefeld. Det dreier seg om utøvere fra Østerrike, Estland og Kasakhstan. I tillegg har to østerrikske proffsyklister stått fram.

Csefan sier også at han ikke forventer at flere deltakere i ski-VM vil bli tatt.

Den tyske legen Mark Schmidt er utpekt som hovedmannen bak dopingnettverket som ble avslørt i Seefeld. Schmidt skal ha oppbevart opp mot 50 blodposer i flere spesialfrysere i en egen garasje i nærheten av sitt hjem i Erfurt. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig.

Schmidts forsvarer sier at legen samarbeider fullt ut med etterforskerne. Avisen Kronen Zeitung har tidligere skrevet at det kan komme et «skred» av dopingavsløringer dersom Schmidt virkelig legger alle kort på bordet. Han skal i årevis ha hjulpet et stort antall idrettsfolk å dope seg.

(©NTB)