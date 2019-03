ØIF Arendal med i gullkampen etter seier over Kolstad

sport

Hjemmelaget hadde tapt de sju siste kampene før ØIF Arendal kom på besøk onsdag. I Trondheim ble rekken forlenget til åtte. En skadeplaget serietoer hadde ingen problemer med å ta med seg poengene hjem til Sørlandet.

10-17 til pause ble til slutt 26-36.

André Lindboe prikket inn åtte av tolv skudd for gjestene. For Kolstad var det Ronalds Putans som ble toppscorer med fem.

Arendal legger dermed press på serieleder Elverum, som senere onsdag spiller borte mot Drammen. Før den kampen har både ØIF Arendal og Elverum 31 poeng, men sistnevnte har både klart bedre målforskjell og én kamp mindre spilt.

Bråstopp i Østfold

I Remmenhallen i Halden påførte hjemmelaget FyllingenBergen sitt første tap på sju kamper. Etter seks strake seire for bergenslaget ble det bråstopp i Østfold.

Halden vant 41-36 etter å ha ledet 22-15 til pause. FyllingenBergen rotet med det bort viktige poeng i kampen om en av topplassene i serien, og blir liggende med 25 poeng. Det er ett mindre enn Drammen, som spiller senere onsdag.

Haldens Kristian Stranden og gjestenes Kasper Gudnitz scoret begge ni mål hver og ble hvert sitt lags toppscorer.

Bunnkamp

I Bodø tok eliteseriens tabelljumbo imot Falk Horten på plassen over. Det var Vestfoldingene som til slutt stakk av med begge poengene, etter å ha vunnet 21-27. Dermed står Bodø fortsatt med fire poeng etter 20 kamper, mens hortenslaget har ni.

Oppgjøret mellom Bækkelaget og Runar endte 27-27, mens Haslum – Nærbø endte 24-28.

Elverums kamp borte mot serietreer Drammen har senere kampstart. Med seier her vil Elverum ta et stort steg mot seriegull. Det gjenstår to runder i årets eliteserie.

