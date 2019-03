Beardsley ferdig i Newcastle etter mobbeanklager

sport

– Peter Beardsley er ikke lenger ansatt i klubben, heter det i en uttalelse fra Premier League-klubben.

– Vi er takknemlig for bidragene Peter har gitt som spiller, trener og ambassadør, og vi ønsker ham lykke til i framtiden. Klubben vil ikke gi ytterligere kommentar.

I fjor innledet klubben gransking av Beardsley etter at midtbanespilleren Yasin Ben El-Mhanni med støtte fra flere andre spillere leverte en formell klage mot ham. Beardsley ble permittert mens granskingen pågikk. Klubben har ikke opplyst hva konklusjonen ble.

58-årige Beardsley spilte for Newcastle i to perioder. Han markerte seg også i Liverpool og Everton og spilte 59 landskamper for England. Han har hatt ulike trenerroller i Newcastle siden 2001.

– Tiden er inne til å søke en ny utfordring. Jeg har alltid respektert konfidensialitetsklausulen i kontrakten og holdt tett, selv om det har vært vanskelig. Jeg er takknemlig for støtten jeg har fått, sier Beardsley i en uttalelse.

