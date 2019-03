Dürr dopet seg til det siste, med blodposer merket «Lucky Luke»

sport

Dürr har i avhør medgitt at han dopet seg helt til det siste, opplyser østerriksk påtalemyndighet. Det ble understreket at han fortsatt er mistenkt for lovbrudd, selv om han ikke lenger er i politiets varetekt.

– Det virket ikke sannsynlig at han kunne hindre eller påvirke etterforskningen, sa Hansjörg Mayr ved statsadvokatens kontor i Innsbruck.

Den tyske TV-kanalen ARD, som var først med å melde om politiaksjonen under ski-VM, melder at Dürr har innrømmet at han med hjelp fra den pågrepne idrettslegen Mark Schmidt dopet seg helt til det siste. Både på ettersommeren i fjor, i oktober og november benyttet han seg av bloddoping.

Dürrs blodposer var ifølge ARD merket med kodenavnet «Lucky Luke».

Dürr, som i Sotsji-OL ble dopingtatt i Sotsji-OL og utestengt i fire år, prøvde seg på et comeback, men avsluttet karrieren da han ikke greide å kvalifisere seg til VM på hjemmebane.

Rekrutterte dopere?

Dürr opptrådte opprinnelig som varsler i dopingsaken. Det var hans uttalelser til ARD og i avhør med myndighetene som førte til opprullingen av dopingnettverket rundt Schmidt.

Nå foreligger det mistanke om at Dürr hjalp til å rekruttere kunder til den tyske dopinglegen.

Det hevder iallfall de østerrikske langrennsløperne Felix Baldauf og Max Hauke, som begge ble tatt for bloddoping under VM i Seefeld.

– Dürr sa til meg at det er umulig å nå toppen uten doping, og han fortalte at en lege i Erfurt kunne hjelpe meg med det, sier Baldauf til Kronen Zeitung.

«Bare idioter avsløres»

– Vi ble fortalt at bare en idiot blir avslørt for bloddoping. Det er bare å drikke et glass saltvann etter rennet, så tynnes blodet tilstrekkelig. Jeg er dessuten aldri blitt testet etter et renn, sier Hauke til avisen.

Både Baldauf og Hauke har sagt at de etter dopingavsløringen legger opp som langrennsløpere.

Dürr har gjennom sin advokat benektet at han har satt andre utøvere i kontakt med Schmidt, forståelig nok. Betingelsen for at han kan dømmes etter den østerrikske antidopingloven er nemlig at han har hjulpet andre å dope seg.

Utøvere som bare doper seg selv kan ikke straffeforfølges etter den loven, men kan dømmes etter bedragerilovverket.

