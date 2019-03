Johannes Høsflot Klæbo dømt til 16 dagers betinget fengsel etter kollisjon

sport

Dommen på 16 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner ble avsagt i Sør-Trøndelag tingrett onsdag formiddag, etter bare en halvtimes rettsforhandlinger, ifølge Adresseavisen. Den er to dager kortere enn aktoratet la ned påstand om.

Den 22 år gamle skistjernen har fått åtte dagers strafferabatt fordi han umiddelbart tilsto og erkjente skyld.

– Jeg fikk panikk. Derfor trykket jeg på gasspedalen i stedet for bremsen, sa Klæbo da han forklarte seg om trafikkulykken på Byåsen i Trondheim snaut to uker før jul.

– Det var et smell, og det kom som et sjokk, sa han.

Retten legger også ned forbud mot å kjøre bil i ni måneder fra ulykkestidspunktet, i og med at Klæbo umiddelbart etter ulykken erkjente de faktiske forhold, straffskyld og samtykket til midlertidig inndragelse av førerkortet.

– Lav fart

Den norske skistjernen satt bak rattet da bilen i en rundkjøring hans kjørte inn i bilen foran. Den ble på sin side skjøvet videre inn i en fotgjengerovergang. En tolv år gammel jente ble lettere skadd i hendelsen, men en 35 år gammel mann som satt i bilen foran Klæbos, fikk to brudd i ryggen.

– Jeg kjører, og er på vei hjem. Jeg kommer inn i rundkjøringen med relativt lav fart, men får ikke med meg at bilen foran stopper – det føles som en bråbrems. I stedet for å trykke på brems trykker jeg på gasspedalen og akselererer inn i rumpa på bilen foran, sa Klæbo da han forklarte for retten.

Tregullsvinneren fra VM i Seefeld understreket at han ikke pratet i telefonen før ulykken skjedde. Hvis det hadde vært tilfelle ville retten ansett graden av uaktsomhet som betydelig grovere. Han mener han kjørte i 39 kilometer i timen da han kjørte inn i bilen foran.

Kortvarig rettssak

Dette er gjerningsbeskrivelsen i siktelsen:

«Onsdag 12. desember 2018 ca. kl. 14.25 i Byåsvegen i Trondheim kjørte han en Toyota Rav 4 med kjennemerke NN uten å være tilstrekkelig aktpågivende, idet han på grunn av uoppmerksomhet e.l. ikke bremset ned for en Opel Insignia med kjennemerke NN, som hadde stanset for fotgjenger NN som var på vei over et gangfelt.

Han kjørte dermed inn i bakenden på Opelen slik at denne ble skjøvet fremover og traff NN, som ble påført lettere personskade. Passasjer i Opelen, NN, ble påført brudd i ryggen som følge av påkjørselen og begge bilene fikk materielle skader.»

Retten fant det formildende for straffen at Klæbo umiddelbart erkjente skyld og påtok seg ansvaret for ulykken. Han fikk derfor en tredel av utgangspunktet på 24 dagers fengsel i strafferabatt.

