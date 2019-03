Langrenn: Fluorkontroller er i gang

sport

Kontrollene kom i gang etter intenst arbeid for å utvikle gode testmetoder og prosedyrer, heter det i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Det såkalte «fluorvedtaket» ble vedtatt av langrennskomiteen 21. oktober i fjor. Vedtaket innebar et forbud mot fluor i klassene til og med 16 år. Forbudet gjaldt fra og med sesongen 2018–2019 og omfattet fluorholdige glidprodukter.

Et betydelig antall prøver ble tatt begge dager, og det avventes svar fra laboratoriet i Tyskland som gjør analysearbeidet.

– Det var tydelig at testene var etterlengtet både blant deltakere, ledere og foreldre. Prosedyrene foregikk uten at noen ble stresset, og vi fikk tilbakemeldinger på at kontrollene bidrar til at konkurransene oppleves mer rettferdige. Smøreteamene gir tilbakemeldinger om mindre stress, og ikke minst betydelig bedre luft og miljø i smørebodene. Det vil bli utført flere stikkprøver utover i sesongen, og i første omgang er det Ungdomsbirken på Lillehammer som får besøk av kontrollørene fra skiforbundet, sier Sindre Bergan i Norges Skiforbund.

Resultatene av stikkprøvene blir kommunisert til gjeldende klubb i etterkant av mottatt prøvesvar, men fordi testmetodene fortsatt er under utprøving vil ikke resultatene forårsake forføyninger mot enkeltutøvere.

