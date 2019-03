Omstridt straffe på overtid sendte Solskjærs Manchester United videre

sport

Det var et tvilsomt straffespark som ble dømt etter VAR-gjennomgang. Bakgrunnen var at Diogo Dalots skuddforsøk traff armen til Presnel Kimpembe mens midtstopperen hadde ryggen til. PSG-spillerne protesterte voldsomt, og Rashford måtte vente lenge før han kunne skyte.

– Jeg hadde lyst til å ta straffen. Det var bare å holde hodet kaldt og gjøre som jeg gjør på trening hver dag, sa matchvinneren i et intervju vist på Viasat.

Brennhete Romelu Lukaku scoret de to første målene for Ole Gunnar Solskjærs lag, som sto for nok en bragd, og den mest uforglemmelige til nå. Det er første gang et lag går videre i mesterligaen etter å ha tapt 0-2 hjemme i første kamp.

United tok sin niende borteseier av like mange mulige under nordmøringens ledelse.

Manchester United gikk videre på bortemålsregelen etter 3-3 sammenlagt. Laget spilte en forsvarskamp i Paris, men utnyttet sine sjanser og hadde marginene på sin side.

Solskjær sa dagen før kampen at United var avhengig av å få det første målet for å kunne kjempe om avansement, og han trengte ikke å vente lenge i regnværet på Parc des Princes.

Det var ikke spilt to minutter da hjemmelagets høyreback Thilo Kehrer slo en tversoverpasning i blinde, bare for å oppdage at Lukaku vaket høyt oppe på banen. Kraftspissen stormet forbi PSG-kaptein Thiago Silva og tok med seg ballen inn i feltet, rundet Gianluigi Buffon og skled ballen i tomt mål fra spiss vinkel.

Rask utligning

Paris Saint-Germain brukte ikke lang tid på å riste av seg den smellen og la United-målet under tungt press. I det 12. minutt sprakk United-nullen Solskjær hadde snakket om å holde kampen ut. Dani Alves slo et fint framspill til Kylian Mbappé, som ville vært offside om ikke en uoppmerksom Eric Bailly hadde hengt igjen. Superspissen sentret til Juan Bernat, som ved motsatt stolpe bredsidet ballen inn.

PSGs venstreback fikk løpe uhindret inn da Bailly ikke fulgte ham.

Med ti spillere uaktuelle på grunn av skader eller suspensjon (Paul Pogba) brukte Solskjær både Bailly og Fred fra start, men førstnevnte falt gjennom i en uvant posisjon som høyreback og ble byttet ut før pause.

Hjemmelaget dominerte stort og hadde flere gode sjanser, men greide ikke å overliste David de Gea flere ganger i første omgang. I stedet slo United til igjen, så absolutt mot spillets gang.

Lukaku igjen

Det var spilt en snau halvtime da Rashford prøvde skuddfoten fra 25 meters hold. Ballen spratt rett foran Buffon, som ikke greide å holde den regnvåte og sleipe ballen. Han ga retur rett ut, og der var Lukaku, som scoret igjen.

– Det er en glede å spille med Marcus. Jeg har sagt til ham at jeg vil følge opp hver gang han skyter, sa Lukaku.

Dermed trengte United bare ett mål til, og det kunne ha kommet før pause da Baillys erstatter Diogo Dalot raidet på høyresiden og la hardt inn i feltet. Ballen endret retning i et PSG-bein og satte Buffon på en stor prøve som han besto.

Angel Di Maria jublet for det han trodde var 2-2 i det 56. minutt, men han ble korrekt vinket av for offside på framspillet fra Mbappé.

Som bestilt

– Om bare ett mål skiller med en halv time igjen så kan hva som helst skje, sa Solskjær tirsdag, og han fikk akkurat den situasjonen han ønsket.

Riktig store sjanser til å sikre avansement greide laget ikke å skape før straffesituasjonen. Dommer Damir Skomina ble kalt til videoskjermen og pekte til PSG-spillernes forferdelse på straffemerket.

Rashford var iskald og banket ballen i mål.

Noen minutter tidligere hadde PSG holdt på å punktere kampen, da De Gea reddet alene med Mbappé i det 84. minutt og Bernat skjøt returen i stolpen. En siste desperat spurt førte ikke fram, og United kunne feire.

(©NTB)