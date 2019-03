Solskjær: – Dette vil bli husket i mange år

sport

Denne gang var det som manager han regisserte en uforglemmelig mesterligabragd. 0-2 fra hjemmekampen mot Paris Saint-Germain ble vendt til avansement med en dramatisk 3-1-seier på bortebane. Akkurat som i 1999 falt avgjørelsen på overtid.

– Vi hadde troen, og vi hadde en plan. Det var å ligge lavt og gjøre kampen kjedelig, og få PSG til å føle seg komfortabel. Vi fikk en kjempegave etter et minutt eller to, og plutselig ble det litt press på dem. Etter 1-1 tror jeg de tok foten av gasspedalen og trodde det var ferdig, men denne klubben har aldri tapt før det er over, sa Solskjær til Viasat etterpå.

Intervjuer Jan Åge Fjørtoft ba ham sammenligne opplevelsen med finalen for 20 år siden.

– Det er en fantastisk opplevelse og var en fantastisk prestasjon av guttene. Vi trengte to-tre «last ditch»-taklinger og klareringer, men alle gjorde jobben. De unge som kom inn gjorde jobben, og mirakelet i Paris vil bli husket i mange år.

Det var ellevill stemning blant spillerne, og matchvinner Marcus Rashford ble nærmest overfalt av en overlykkelig Paul Pogba (som var utestengt onsag) da han ble intervjuet etter kampen.

– Det var god stemning i garderoben, og de har lært seg en ny sang. Det var Stone Roses inni der, sa Solskjær.

Det gjorde ham intet at PSG hadde ballen nesten hele tiden.

– Det var det vi ville. Vi ville kontre. Vi måtte gjøre om litt underveis. I første omgang holdt vi på 4-4-2, men så måtte vi gjøre et bytte med Eric (Bailly), og i annen omgang måtte vi bytte formasjon et par ganger, sa Solskjær, som av Fjørtoft ble spurt om han nå snart signerer kontrakt som permanent United-manager.

– Nei, jeg har ikke fått beskjed om å signere noen kontrakt, svarte Solskjær før han måtte videre til nye intervjuer.

