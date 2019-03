Norge pangåpnet med VM-gull i blandet stafett

sport

Kvartetten fikk dermed revansjert Norges svake 8.-plass fra mesterskapet for to år siden.

Olsbu Røiseland og Eckhoff la et godt grunnlag for Thingnes Bø. I duell med Tyskland og Italia takket stryningen for følge og sendte Christiansen av gårde med en luke på 15,4 sekunder på ankeretappen i Östersund.

Tyske Benedikt Doll forsøkte å skape spenning, men VM-debutant Christiansen var sterkest i avslutningen og gikk inn til norsk gull i de svenske skoger. De norske brukte totalt sju ekstraskudd.

– Jeg tror det ikke helt har gått opp for meg enda. Jeg var helt i min egen verden der ute og stengte ut alt sammen. Det funket tydeligvis bedre for meg enn for Doll, sa Christiansen til NRK.

Tyskland tok sølv 13,1 sekunder bak Norge, mens det var 1.09,6 ned til Italia på bronseplassen.

Forrige gang Norge tok VM-gull i blandet stafett, var i 2013 i tsjekkiske Nove Mesto. Året etterpå ble det OL-gull.

Rask i sporet

Marte Olsbu Røiseland trengte to ekstraskudd på første etappe, men gikk knallsterkt i sporet. Lisa Vittozzi skjøt styggfort og feilfritt for Italia, men klarte kun å veksle 4,2 sekunder foran sørlendingen, som gikk ut fra siste skyting 23,6 sekunder bak italieneren.

– Jeg følte meg veldig bra i sporet i dag. Jeg åpnet veldig rolig på førsterunden og sparte litt krefter der, så jeg håpte å ta igjen en del. Jeg gjorde så godt jeg kunne, og det holdt nesten, sa Olsbu Røiseland til NTB etter etappen.

Thingnes Bø leverte

Ekstraskuddene satt løst på andreetappen, men Tiril Eckhoff klarte å holde trykket oppe i sporet tross tre ekstraskudd. 28-åringen fikk kamp av tyske Denise Herrmann og italienske Dorothea Wierer mot slutten av etappen og ga Johannes Thingnes Bø et godt utgangspunkt snaue sekundet bak tyskerne.

Thingnes Bø leder verdenscupen suverent og viste akkurat hvorfor på tredje etappe. Stryningen demonstrerte kjempekrefter i sporet og økte stadig til konkurrentene. Samtidig skjøt Italia og vertsnasjon Sverige seg bort, så det ble tidlig klart at Norge og Tyskland skulle kjempe om gullet.

Knallsterk avslutning

Tross ett ekstraskudd sørget Thingnes Bø for at Vetle Sjåstad Christiansen fikk et perfekt utgangspunkt med en luke på 15,4 sekunder ned til tyskerne på ankeretappen.

Doll tok innpå 26-åringen, men Geilo-mannen fikk fulltreff på blinkene på liggende skyting og holdt avstanden. På siste skyting avgjorde Christiansen gullkampen med fem nye treff samtidig som Tyskland trengte ett ekstraskudd.

– Det Vetle gjorde i dag, var vanvittig sterkt. Jeg er skikkelig imponert over ham og jentene på laget. De var skikkelig gode, sa Thingnes Bø til NRK

Medaljen er Christiansens første i et verdensmesterskap på seniornivå.

