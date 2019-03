Simeone bøtelagt for kontroversiell jubelscene

sport

Boten tilsvarer rundt 195.000 kroner. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyste om straffen torsdag.

Simeone klarte ikke å holde igjen da et sent mål fra midtstopperen José Giménez tok Atlético i ledelsen i 2-0-seieren i den første av to kamper i mesterligaens åttedelsfinale. I ren eufori vendte Simeone seg mot egne fans og tok et skikkelig grep rundt sine edlere deler.

Han forklarte etter kampen at han ville illustrere motet Madrid-laget utstrålte mot Juventus. To dager senere beklaget han oppførselen, men det var ikke nok til å stoppe UEFA fra å opprette disiplinærsak.

UEFA har også bøtelagt Madrid-klubben for rundt 375.000 kroner siden supportere kastet gjenstander på banen i oppgjøret.

Returoppgjøret spilles i Torino kommende tirsdag.

