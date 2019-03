Vålerenga med oppskriftsmessig NM-start

sport

Det tok riktignok tid før scoringene kom i Furuset Forum, men kort tid etter den første pauseparten sørget Tobias Lindström for 2-0 med to kjappe fulltreffere. Under to minutter skilte målene.

Så gikk igjen en hel periode før det ble mer å juble for. Etter 40.19 la Martin Ylven på til 3-0, mens Thomas Olsen satte inn kveldens fjerde. Manglerud Star fikk en redusering ved Kevin Berg i sluttminuttene, men måtte tåle nok en baklengs før sluttsignalet lød. Det sørget Martin Røymark for.

Vålerenga vant eliteserien med 108 poeng mot Storhamars 104. Det var klubbens 30. seriemesterskap, men samtidig dens første på fem år. Nå håper Oslo-klubben også å ta hjem kongepokalen, populært kalt «bøtta» blant ishockeyfolket.

Kvartfinaleserien mellom de to byrivalene fortsetter lørdag. Laget som vinner fire av sju kamper, går videre til semifinalen.

Oilers-smell

NM-sluttspillet startet derimot ikke slik Stavanger Oilers hadde håpet på. Serietreeren snudde 1-3 til 4-3 hjemme mot Sparta, men kom til kort etter at Peter Quenneville ga gjestene fra Sarpsborg 4-4 og tvang fram forlengning. Der tapte vertene 4-5.

Tommy Kristiansen, Håkon Stormli og Dylan Zink sendte Sparta opp i 3-1 etter litt over et kvarters spill. Underveis hadde Stephan Vigier utlignet til 1-1. Samme mann reduserte til 2-3 tidlig i andre periode, mens Luc Snuggerud fikset 3-3 få minutter etterpå.

Stillingen sto seg helt til David Morley la på til 4-3 etter 51.37, men dessverre for Oilers-publikummet holdt det ikke til seier og en god start på sluttspillet. I sudden death ble Kristiansen matchvinner.

Frisk-seier

Med 3-2 fikk Frisk Asker med seg en sterk seier i bortemøtet med Lillehammer. Hampus Gustafsson avgjorde med en scoring 30 sekunder ut i forlengningen. Tidligere i kampen snudde vertene 0-1 til 2-1 etter scoringer fra Joey Benik og Austin Cangelosi, men Mikkel Christiansen scoret 2-2-målet da andre periode var under ett minutt gammel.

Endre Medby sto bak oppgjørets første scoring etter 22.06 minutter.

Etter fire perioder står det fortsatt 1-1 mellom regjerende NM-mester Storhamar og Stjernen. Jens Tønjum ga gjestene fra Fredrikstad en overraskende ledelse, men i overtall slo Storhamar tilbake ved Patrick Thoresen.

