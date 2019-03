Solskjær bekrefter at Molde-kontrakten er terminert

sport

Det sa kristiansunderen da han fredag møtte pressen foran helgens Premier League-møte med Arsenal.

– Med hensyn til kontraktsspørsmålet, kan du ikke ha to kontrakter når du er manager, så (Molde-)kontrakten ble terminert. Jeg har kontrakt med United til slutten av juni, sa Solskjær.

Han avviste samtidig at han er lei av de voldsomme spekulasjonene rundt hans framtid.

– Det er bare mediene. Jeg er ikke her for å være begeistret, jeg er her for å gjøre en jobb, sa United-manageren.

Solskjær signerte en ny treårskontrakt med Molde så sent som i desember. Da han så ble hentet til United ble det kommunisert at han skulle tilbake til Molde til sommeren.

Tidligere denne uken sa Molde-direktør Øystein Neerland følgende til Romsdals Budstikke om trenerens kontraktssituasjon.

– Vi har en avtale med Ole Gunnar ut 2021. Den gjelder dersom han ikke fortsetter i Manchester United.

Spillerne i Manchester United har aldri lagt skjul på at Solskjær er ønsket som manager på permanent basis, og trolig er det bare et tidsspørsmål før offentliggjøringen kommer.

