Brighton vant hatoppgjøret mot Palace

sport

I lørdagens oppgjør ble det ampert allerede etter et halvt minutt spill. Knockaert burde kanskje vært utvist da han med begge bein taklet Luka Milivojevics edlere deler.

Etter 19 minutter tok Brighton ledelsen da midtstopper Lewis Dunk sendte en lang ball i bakrom til Glenn Murray. James Tomkins i Palace-forsvaret feilberegnet, og ballen spratt til Murray. 35-åringen smelte til i hjørnet fra 16-meteren.

Scoringen mot hans gamle klubb var samtidig hans 100. i Premier League.

Perle

Crystal Palace var farlig nær en utligning ti minutter senere, men Dunk hindret Wilfried Zaha i å score.

Milivojevic, som tidligere ble stygt taklet, fikk sin revansj da han scoret på straffe fem minutter etter pause. Stillingen sto seg til det var et drøyt kvarter igjen av kampen. Da skar Knockaert inn fra venstre og curlet ballen i lengste kryss. Nydelig scoring fra franskmannen, som altså kunne ha vært utvist før minuttet spilt.

Palace hadde en gyllen mulighet på overtid, men tapte for annen gang denne sesongen mot rivalene fra sør.

Fiender

Selv om klubbene ligger langt fra hverandre geografisk, er Crystal Palace og Brighton store fiender. Opphavet er fra en managerduell mellom Alan Mullery og Terry Venables på 1970-tallet. De to hadde spilt sammen i Tottenham, da Mullery var kaptein, noe visekaptein Venables gjerne også ville være.

I et cupmøte mellom Palace og Brighton på 70-tallet, var de to managere for hvert sitt lag. Det oppsto tumulter da Brighton fikk straffe som ble satt i mål, men som måtte tas på nytt og endte med bom og cup-exit. En Palace-supporter helte varm kaffe over Brighton-manager Mullery, som igjen svarte med å kaste mynter på bakken og rope mot Palace-supporterne: «Dette er alt dere er verdt, Crystal Palace!». Det satte sinnene i kok, og siden har det vært et hatoppgjør for fansen.

Med lørdagens seier klatret Brighton til 14.-plass med 33 poeng, like mange som dagens motstander. Palace, på plassen foran, har dog én kamp mer spilt.

(©NTB)