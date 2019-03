Kulizjnikov toppet fantastisk rekorddag med 33,61 på 500 meter

sport

– Det er det sykeste løpet som er gått uansett distanse. Jeg tar av meg hatten for det. Det er et nytt nivå, sa OL-mester Håvard Holmefjord Lorentzen til NRK om Kulizjnikovs løp.

Keld Nuis gikk inn til 1.06,18 i samløp med Lorentzen på 1000 meter. Dermed slettet han verdensrekorden til Shani Davis på 1.06,42 fra samme bane, to dager etter at den fylte ti år. Lorentzen var med 1.06,51 rett bak den gamle rekorden, men det ga bare femteplass.

Kulizjnikov gjorde i siste par et forsøk på å ta sin annen verdensrekord for dagen, men han hadde brent for mye krutt på 500 meter og fikk bare fjerdeplass på distansen med 1.06,47.

Russerens 500-meterrekord på 33,98 hadde stått i over tre år da lørdagens verdenscupfinale ble innledet, men han var ikke først med å slå den. Tatsuya Shinhama fra Japan stormet inn til 33,83 i på superisen i Salt Lake City etter å ha gått de første 100 meterne på 9,50 og fulgt opp med en runde på 24,33.

Supertider

I siste par ga Kulizjnikov svar på tiltale. Han trengte 9,67 på første 100 meter, bare sjuende best av lørdagens utøvere, men så fulgte han opp med en runde på 23,94. Dermed ble verdensrekorden satt på samme bane i november 2015 forbedret med fenomenale 37 hundredeler.

OL-mester Lorentzen måtte nøye seg med 8.-plass på 500 meter etter å ha gått på 34,40. Tre japanere, to russere og to sørkoreanere gikk raskere enn ham.

– Det var et greit løp i 320 meter. Så kom jeg nedi med skoen i svingen og mistet fart, sa Lorentzen.

På den dobbelte distansen presset han Nuis til rekordtempo. Senere måtte han se ytterligere to nederlendere sikre seg pallplass på distansen. Thomas Krol ble toer med 1.06,25, Kai Verbij treer med 1.06,34. Nuis vant verdenscupen på distansen sammenlagt.

– Det var et veldig godt løp. Jeg hadde en solid åpning og fulgte opp med gode runder. Det er ikke den råeste versjonen var Håvard Lorentzen i dag, og det er litt irriterende å ende utenfor pallen, men jeg er godt fornøyd, sa Lorentzen til NRK.

To kvinnerekorder

Det ble satt to verdensrekorder også blant kvinnene, og mest populært var det da hjemmefavoritten Brittany Bowe gikk inn til 1.11,61 på 1000 meter. det er nesten et halvt sekund bedre enn den gamle rekorden.

Hun var ikke først med å slå den. Det skjedde da allrounderen Miho Takagi slo sin japanske sprintvenninne Nao Kodaira i samløp på 1000 meter og noterte 1.11,71. Det er 38 hundredeler bedre enn Kodairas tidligere verdensrekord, men rett etter forbedret Bowe tiden med nok et tidel.

Kodaira var bare seks hundredeler bak Takagi og forbedret i det minste persen solid.

Martina Sábliková gikk tidligere inn til 3.52,02 på kvinnenes 3000 meter og forbedret sin egen ukegamle rekord fra allround-VM i Calgary med 1,29 sekund.

5000 meter for menn var eneste distanse uten verdensrekord lørdag. Patrick Roests 6.03,70 var snaut to sekunder bak Ted-Jan Bloemens rekord på 6.01,86.

