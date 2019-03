Riiber med skuffende hopp i Holmenkollen

sport

Oslo-gutten imponerte med 133 meter i prøveomgangen tidligere på morgenen, men i konkurranse var han ikke i nærheten av å få til det samme. Der ble det bare 120,5 meter.

Det har vært en kjenningsmelodi for Riiber den siste tiden. På trening har det ofte sett bra ut, men ikke siden verdenscuprennene i estiske Otepää for to måneder har han virkelig klart å klinke til når det gjelder.

Også i storbakken i VM trøblet Norges kombinertyndling.

Fortsatt sjanser

Men tross skuffelsen har 21-åringen fortsatt gode muligheter til å tette luken til japanske Go Yamamoto i tet. Riiber har gjentatte ganger i vinter vist at han kan kompensere for middels hopping med knallgode langrenn.

– Jeg har fortsatt gode sjanser, sa Riiber til NRK.

Det var tydelig at han var skuffet over det han gjorde i Holmenkollbakken. Kontrasten fra prøveomgangen var stor.

– Jeg hadde fin modus i bakken, og jeg startet fint med det desidert lengste hoppet i dag (på trening). Jeg hoppet fra samme bom og under like forhold, men det er noe som skjer på kulspissen. Det får jeg ikke gjort noe med, sa Riiber og fortsatte:

– Jeg slår av fort vekk 20 meter fra det jeg kunne ha hoppet, og så dårlig er jeg ikke.

18-åring imponerte

Jens Lurås Oftebro leverte derimot sterkt på hjemmebane. 18-åringen hoppet 127,5 meter og går ut i sporet bare to sekunder bak Yamamoto, som gjorde et svev på 130,5 meter.

Deretter ble Espen Bjørnstad nest best av de norske kombinertgutta. Med 121 meter la han seg inn på en del 7.-plass sammen med Japan-stjernen Akito Watabe. Han er 44 sekunder bak teten.

Også Harald Johnas Riiber (1.39 bak), Einar Lurås Oftebro (1.52), Espen Andersen (1.55), Magnus Krog (2.25), Andreas Skoglund (2.46), Aleksander Skoglund (2.46) og Magnus Moan (3.19) går lørdagens kombinertrenn.

Jarl Magnus Riiber har allerede avgjort verdenscupen. Det gjorde han da han tok sin tiende seier for sesongen i tyske Klingenthal 3. februar. Med det ble han første norske sammenlagtvinner på 20 år.

I VM tok han også et etterlengtet gull da han ble første norske individuelle verdensmester i kombinert siden 2001.

(©NTB)