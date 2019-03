Johansson knallet til med Kollen-seier

sport

Foran snaut 20.000 Kollen-publikummere i solskinnet gjentok Johansson lørdagens bragd. Søndre Ål-hopperen lå som nummer to etter 127 meter i første omgang, og i finalehoppet la han på 2,5 meter.

Med det tok han seieren foran Kraft. Østerrikeren hoppet 134 og 126 meter, og med havnet han 3,7 poeng bak Johansson.

Peter Prevc fra Slovenia ble nummer tre etter sine hopp på 125,5 og 129 meter. Han var 9,2 poeng bak vinneren.

Dermed leder Johansson Raw Air-konkurransen sammenlagt etter å ha vunnet både kvalifiseringen fredag og lagkonkurransen lørdag. Alle hopp teller i turneringen. Japanske Ryoyu Kobayashi er toer, 28,1 bak i sammendraget. I fjor ble Johansson nummer to i Raw Air-sammendraget.

Norsk seier igjen

Med seieren klarte Johansson også å følge opp Daniel-André Tandes seier i det tilsvarende hopprennet i Kollen i fjor. Også da ble Kraft nummer to.

Johansson har gjort sakene sine veldig godt i Holmenkollen etter en ellers middelmådig sesong. Lørdag strakte seg til 144 meter da Norge vant lagkonkurransen, og satte med det også bakkerekord i Holmenkollen.

Blant de andre norske var det Johann André Forfang som viste seg best etter to hopp søndag. Han fikk det ikke helt til å stemme i førsteomgang, og landet etter 121 meter. I finalehoppet løftet han seg mesterlig og strakte seg til 130 meter. Med det hoppet han seg opp fra 19.- til 9.-plass.

– Jeg synes jeg gjør tingene mine ganske bra. Absolutt en veldig positiv runde her i Kollen, sa han til NRK.

Robin Pedersen var nest best av de norske etter første omgang. 22-åringen klinket til og fløy 125,5 meter, noe som holdt til 12.-plass. I finalehoppet gikk det derimot ikke like langt, og med 120,5 meter ble han til slutt nummer 16. Det er karrierebeste for unggutten, som fikk sin verdenscupdebut i samme bakke i fjor.

Stjernen-bom og ny disk

Andreas Stjernen legger opp etter Raw Air, og 30-åringen strakte seg kun til 111 meter i sin siste konkurranse i Holmenkollen. Det ble 41.-plass og holdt ikke til finale.

– Det er nok en liten sperre som sitter mentalt, sa han til NRK etter sitt hopp.

– Jeg må bare prøve å snu det litt tilbake, og når jeg kommer til Trondheim etter hvert så håper jeg at jeg skal være ganske mye mer aggressiv i hodet, sa han.

Thomas Aasen Markeng landet på 107,5 meter og hoppet heller ikke finalen etter sin 39.-plass.

Nok en gang ble en norsk hopper diskvalifisert for feil med hoppdressen. Denne gang var det Marius Lindvik.

Raw Air fortsetter i dagene framover i Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

