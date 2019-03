Napoli hjalp Juventus nærmere ligatittelen

sport

Juventus vant oppskriftsmessig 4-1 mot Udinese fredag, og søndag skulle Napoli følge i serielederens fotspor. Men borte mot Sassuolo, som ligger på 12-.plass, ble det tøft for de lyseblå.

I starten av annen omgang kjempet hjemmelaget til seg en scoring ved Domenico Berardi. Napoli måtte framover i banen, men skulle ikke få lønn for strevet før det gjensto fire minutter av ordinær tid. Da fikk Lorenzo Insigne ballen noen meter uten for hjørnet av femmeteren. Derfra curlet 27-åringen inn sitt niende seriemål i lengste hjørne.

1-1 var gode nyheter for Cristiano Ronaldo og co. Avstanden fra Juventus til Napoli er 18 poeng med elleve kamper igjen. Mirakler må til om ikke Torino-klubben tar hjem seriemesterskapet for åttende gang på rad.

Bak Napoli kommer Milan stormende. Klubben har fem strake seirer og ligger seks poeng bak 2.-plassen. Inter slo SPAL 2-0 tidligere søndag og er nummer fire, ett poeng bak Milan.

