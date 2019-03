Riise lettet etter henleggelse

sport

Bakgrunnen for konflikten var at det på vel tre måneder i 2016 og 2017 ble tatt ut 483.000 kroner fra en felles konto Riise og ekskona Maria Elvegård hadde tilgang til.

Riise ble politianmeldt av sin tidligere kone. Statsadvokaten i Møre og Romsdal har nå henlagt saken. Det begrunnes med at intet straffbart forhold er funnet bevist.

– Denne straffesaken har vært enormt belastende for John Arne. Det å bli beskyldt urettmessig for å ta pengene han selv har gitt til sine barn har vært en lidelse i over et år, sier Riises manager Erland Bakke til Dagbladet.

Det ble også inngått et forlik mellom partene i en sivilrettslig sak. Det skjedde i november.

(©NTB)