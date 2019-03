Liverpool må finne veien til nettmaskene i Tyskland

sport

Etter et målløst oppgjør på Anfield for tre uker siden, er det «vinn eller forsvinn» når Liverpool gjester Bayern München på Allianz Arena onsdag.

Men mål på bortebane har vært et problem for Liverpool i årets utgave av mesterligaen. Den eneste scoringen på fremmed gress denne sesongen var det James Milner som sto for, på straffe mot Paris Saint-Germain. Klopps disipler maktet ikke å få nettkjenning borte mot Napoli eller Røde Stjerne.

Liverpool-supporterne må også håpe at Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané finner tilbake til scoringsformen i turneringen. Forrige sesong scoret trioen ti mål hver, noe som langt på vei tok dem til finalen i Kiev.

Sju kamper inn i årets mesterliga står de tre med totalt seks mål, fire av dem kom hjemme mot Røde Stjerne.

Ikke bekymret for Salah

Salah har hatt problemer med å følge opp den oppsiktsvekkende gode sesongen i fjor. Da scoret egypteren utrolige 44 mål i alt. Så langt i år står han med 20, og sist mål i åpent spill på bortebane var 21. desember.

Men Liverpool-manager Jürgen Klopp er ikke bekymret for Salah, til tross for at han kun har funnet veien til nettmaskene én gang på de siste åtte kampene. I helgen scoret han ikke, men var likevel sterkt involvert i 4-2-seieren over Burnley. Det samme i 5-0-seieren mot Watford nylig.

– For meg var Salah banens beste spiller selv om han ikke scoret, sier Klopp

Onsdag har Salah sjansen til å stilne sine kritikere ved å sende en av Europas tungvektere ut av mesterligaen.

– De må framover

I helgens generalprøve mot Burnley scoret Firmino og Mane scoret to mål hver. På Allianz Arena holder det med ett mål dersom klubbens solide forsvar holder nullen. Liverpool har kun sluppet inn 17 mål på 30 kamper i årets Premier League.

Men Bayern München kommer ikke til å legge seg bakpå. Tyskerne trenger en scoring, og kanskje to dersom Liverpool scorer.

– De må nok litt mer framover på banen, deres fans vil forlange at de skaper sjanser, sier Liverpool-forsvarer Andy Robertson.

– Det handler om å holde dem unna i starten, og så forhåpentligvis ta vare på de sjansene vi får.

Mer selvtillit på tanken

Bayern München har vært i semifinalen i mesterligaen seks av de sju siste årene. Ikke siden 2011 har det gått galt i 16.-delsfinalen.

Etter en trøblete sesong før jul har Bayern München slått tilbake og tok i helgen tilbake serieledelsen etter å ha knust Wolfsburg 6–0. Det er første gang siden september at Bayern München er øverst på tabellen.

– De siste kampene har vi vist at vi er der vi skal være. Opprettholder vi nivået kan vi klare det, sa Bayern-trener Niko Kovac før Liverpool-kampen.

– Gutta fylte mer selvtillit på tanken, sa den tyske klubbens sportsdirektør Hasan Salihamidzic, etter nedsablingen av Wolfsburg.

Gode minner

Bayern München må klare seg uten Thomas Mueller, og James Rodríguez vil ta plass i den offensive midtbanen mot Liverpool. De må også klare seg uten veteranen Arjen Robben, men får tilbake David Alba og Kingsley Coman fra skade.

Klopp, som får tilbake Dejan Lovren og James Milner før turen til Tyskland, tar også med seg gode minner fra sist gang han var på Allianz Arena, i april 2015.

Da var han manager for Borussia Dortmund og slo Bayern München ut av den tyske cupen på straffespark.

