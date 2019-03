Mowinckel ødela korsbåndet i stygt fall på utfortrening

sport

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding tirsdag kveld. I tillegg til avrevet fremre korsbånd i høyre kne har hun også en meniskskade. Det avdekket MRI-undersøkelsen på sykehuset i Andorra.

Den norske alpinstjernen falt etter et langt hopp under tirsdagens treningsomgang i forbindelse med verdenscupfinalen i Soldeu. Hun fikk en vridning i høyre kne under fallet og havnet deretter i sikkerhetsnettet. Hun ble fraktet ut av løypa med pulk.

– Hun falt i et hopp i utforløypa. Det er ikke snakk om noen hodeskade, sa landslagssjef Tim Gfeller til NTB før skadens omfang var kjent.

Det var NRK som først meldte om fallet, og som først fikk bekreftet at det var en korsbåndskade.

Lover å komme sterkt tilbake

– Dette er selvfølgelig ingen ønskelig situasjon å komme i, men jeg har vært utrolig heldig med tanke på skader så langt i karrieren. Jeg vet jeg er i gode hender og ser fram til å komme tilbake enda sterkere, sier Mowinckel i pressemeldingen fra skiforbundet.

Tirsdag ettermiddag meldte både ORF og Kronen Zeitung at norske ledere på lagledermøtet hadde sagt at Mowinckel var fløyet hjem til Norge for videre undersøkelser og at sesongen er over for henne.

– Hun skal hjem til Norge for videre undersøkelser og planlegging av operasjon, sier landslagslege Marc Strauss. Det er ennå ikke klart hvor lenge skaden vil holde henne borte fra trening.

Flott sesong

– Ragnhild er veldig uheldig som opplever dette nå etter en flott sesong, men vi vet at hun har alt det som skal til for å komme sterkt tilbake, sier Tim Gfeller.

Mowinckel tok nylig VM-bronse i superkombinasjon. I fjor overrasket hun stort ved å ta OL-sølv i både utfor og storslalåm.

Stephanie Venier fra Østerrike var best på kvinnenes trening tirsdag, der Mowinckel var en av to som kjørte ut. På mennenes trening var italienske Dominik Paris best. Adrian Smiseth Sejersted var tredje raskest (slått med 0,55 sekund), Kjetil Jansrud nummer seks og Aleksander Aamodt Kilde nummer 17.

Onsdag er det verdenscupfinale i utfor både for kvinner og menn.

(©NTB)