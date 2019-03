sport

Han vant 6-4 og 6-4 i tredje runde. Det var Philipp Kohlschreibers andre seier på de ti siste møtene med Djokovic. Neste motstander blir Gael Montfils.

– Dette var et helt spesielt øyeblikk for meg, sa Kohlschreiber etter sin første seier over en topprangert spiller fra verdensrankingen.

I kvinneklassen røk førsteseedede Naomi Osaka ut etter 1-6 og 3-6 mot Belinda Bencic (Sveits).

