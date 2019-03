Jansrud: – Nå går det unna!

sport

Verdensmester Kjetil Jansrud holdt nesten følge med Paris ned den 1725 meter lange traseen og endte 0,34 sekunder bak i mål. Det var nordmannens klart beste utfor i verdenscupen denne sesongen.

– Det er gøy å stå på ski, og jeg er fornøyd. Man kan telle utforsesongen min på én finger, og det er denne annenplassen. Sesongen gjelder ikke bare VM, og den har vært en utfordring som er løst. Nå går det unna, men jeg kan alltid bli bedre, sa Jansrud til NRK.

– Det selvfølgelig best når det går bra. Det hadde vært kjedelig hvis ikke Aleks og de andre hadde vært der og "muddet" meg opp. Jeg synes vi begynner å få et utforlag. Alle sammen har fått sine renn. Aleks og Aksel har vunnet renn. Det blir mye gøy å se fram til neste sesong.

Umulig

– Vi må bare bli hakket hvassere slik at Paris ikke får dominere. Han er umulig når han får selvtillit, sa Jansrud.

Beat Feuz ledet verdenscupen med 80 poeng foran Paris. Italieneren måtte bli nummer én eller to i rennet. Han kjørte ned til klar ledelse og satte et lite press på Feuz. Sveitseren måtte da bli nummer tolv eller bedre. Det klarte han med god margin med sin sjetteplass. Totalt skilte det 20 poeng mellom de to.

Det er annen sesong på rad at Feuz vinner krystallkula i utforcupen.

Aleksander Aamodt Kilde kjempet om tredjeplassen i utforcupen, men kom til kort mot østerrikeren Vincent Kriechmayr som ble nummer tre i finalen. Kilde, som endte på åttendeplass, ble best av de norske med sin fjerdeplass i utforcupen.

Kilde var raskere enn Paris på toppen, men klarte ikke å matche avslutningen til de andre kjørerne og var 0,71 sekunder bak i mål.

Adrian Smiseth Sejersted var blant de raskeste på trening. Han tapte en del på toppen og midtveis til de beste, men tok igjen litt mot slutten. Avstanden til vinneren ble likevel på 1,73 sekunder. Med sin 19.-plass klarte han ikke å ta noen verdenscuppoeng.

