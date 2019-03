Pinlig Celina-straffemiss da WBA vant

sport

Norskkosovaren fikk sjansen på stillingen 1-0 til WBA fem minutter før pause, men snublet da han skulle skyte og sneiet bare ballen så den hoppet to-tre meter til siden og ble klarert av en hjemmeforsvarer.

Norges landslagskaptein Stefan Johansen var ubenyttet reserve for hjemmelaget, som tok tre viktige poeng i opprykkskampen. Chris Brunt, Mason Holgate og Jay Rodriguez scoret målene.

West Bromwich er på 4.-plass og er inne på kvalifiseringsplass med ni poengs margin. Det er også ni poeng opp til direkte opprykksplass.

Norwich er ny serieleder etter 3-2-seieren over Markus Henriksen og hans Hull. Tomålsscorer Emiliano Buendia avgjorde for hjemmelaget etter et tidlig ledermål signert Marco Stiepermann.

Norwich er to poeng foran Leeds og fire foran Sheffield United.

Henriksen noterte assist da Marc Pugh reduserte til 1-2 rett før pause. Chris Martin scoret et nytt reduseringsmål rett før slutt. Hull er nummer 13, fem poeng fra kvalifiseringsplass.

(©NTB)