Puchner tok utforfinalen, Schmidofer tok hjem krystallkula

Mens verdenseliten i utfor gjorde opp om seieren i verdenscupfinalen, var Ragnhild Mowinckel på vei hjem til Oslo for nærmere undersøkelse av sitt skadde kne. Det var under tirsdagens trening at hun røk fremre korsbånd i høyre kneet. Hun skal også ha fått skadd menisken.

Ifølge den norske landslagsledelsen dro hun direkte til Olympiatoppen for å utrede hva som skjer videre med hennes skade.

Spenningen i finalen var om Nicole Schmidhofer skulle forsvare sin ledelse i utforcupen mot landskvinnen Ramona Siebenhofer. Det skilte 90 poeng mellom de to, og det ble tidlig klart at sistnevnte var sjanseløs på den oppgaven.

Raskest i finalen var østerrikske Mirjam Puchner. Fra et sent startnummer snek hun seg forbi den tyske lederen Viktoria Rebensburg med tre hundredeler. Sveitsiske Corinne Suter fra Sveits var fem hundredeler bak.

