Tarjei Bø tok VM-bronse på 20 kilometer

Tarjei Bø kjempet om sølv, men kom i mål fire tideler for sent. Dermed måtte storebror Bø «nøye» seg med en bronsemedalje.

Tyske Arnd Peiffer tok VM-gull, mens sølvet gikk til Vladimir Iliev fra Bulgaria.

Både Bø og Vetle Sjåstad Christiansen kjempet om medalje før siste skyting. Tarjei Bø, som hadde én bom fra før, holdt hodet kaldt og skjøt ned samtlige blinker på siste stående, mens Christiansen gikk ut fra standplass med fire fulle hus.

Ut fra siste skyting lå Tarjei Bø litt over ti sekunder bak Vladimir Iliev på 2.-plass, mens Christiansen lå ytterligere åtte sekunder bak. Etter en dramatisk kamp mot klokka den siste kilometeren gikk Bø inn på tiden 53.51,5 minutter, og det var fire tideler for sent til sølvet.

Peiffer, som skjøt feilfritt, var det ingenting å gjøre med. Han vant 1.08,7 minutt foran Iliev.

På sisterunden så det ut som Christiansen gikk tom for krefter. Det gikk for sent i sporet, og i mål gikk 26-åringen inn til 8.-plass, 1.59,2 bak.

For vinterens suverene skiskytter Johannes Thingnes Bø forsvant gullsjansen med to bom på første stående, mens håpet om medalje forsvant med en ny bom på 2. liggende. I mål var han to minutter bak Peiffer på en 9.-plass.

Thingnes Bø hadde brukt fridagen til skytetrening etter at han skjøt bort gullet på jaktstarten, men måtte likevel tåle tre bom på onsdagens 20 kilometer. Det er for mange til å kjempe om VM-tittelen.

Hjemmehåpet Sebastian Samuelsson bommet kun på sin andre stående, resten av blinkene gikk rett ned. Han lå lenge på bronseplass, men ble flyttet til fjerde da Tarjei Bø gikk i mål.

