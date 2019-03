Ulsom klarte ikke forsvare tittelen i Iditarod

sport

31 år gamle Peter Kaiser tok hjem en populær seier ettersom han er født og oppvokst i Alaska. Han brukte 9 dager 12 timer 39 minutter og 6 sekunder på å ta seg de 1600 kilometerne fra Anchorage til Nome.

Ulsom, som vant i fjor og som også er bosatt i Alaska, fulgte 12 minutter og 16 sekunder bak.

Det var Kaisers første seier i Iditarod på hans tiende start. Det har ikke helt ennå gått opp for ham at det meste har lyktes denne gangen.

– Alle årene med erfaring og bedre hunder har gjort det mulig for meg. Hver eneste lille detalj har spilt inn, sa han etter målgang.

Han la til at også litt flaks også var inne i bildet. Den flaksen hadde Ulsom i fjor da ledende Nicolas Petit kjørte seg vill i en storm helt mot slutten av løpet.

Det skilte 40 minutter mellom de to i teten ved det siste sjekkpunktet Safety. Da var det drøye 35 kilometer igjen inn til målgang i Nome.

Ulsom var en stund i alene ledelsen, men franske Petit tok over ledelsen. Franskmannen mistet derimot ledelsen sin etter at hundespannet bokstavelig talt gikk til streik slik at han senere valgte å bryte. Mens ledelsen ble overtatt nordmannen fikk han selskap av Kaiser omtrent halvveis.

De to fulgte hverandre til den 31-årige hjemmeføreren stakk ifra etter med rundt 400 kilometer igjen til mål.

Seierspremieren var på 50.000 dollar og en bil. Kaiser ble den fjerde innfødte alasker som vinner det prestisjetunge løpet.

52 hundespann stilte til start i Anchorage for litt over ni dager siden i årets utgave.

