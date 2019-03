WADA anker frikjennelsen av svømmestjernen Sun Yang

sport

Idrettens voldgiftsrett (CAS) bekrefter å ha mottatt en anke fra WADA mot Det internasjonale svømmeforbundets (FINAs) avgjørelse om å la den tredoble OL-mesteren slippe med en advarsel.

Ifølge den britiske avisen Sunday Times ble en blodprøve avgitt av Sun knust med hammer i Kina i september 2018. Prøven var avgitt i forbindelse med en uanmeldt kontroll.

FIFA besluttet i januar at Sun slipper utelukkelse. I stedet ble han tildelt en advarsel.

Skulle WADA-anken tas til følge, risikerer Sun å miste Tokyo-OL neste år.

27-årige Sun vant to OL-gull i London i 2012 og ett i Rio de Janeiro i 2016. Han sonet i 2014 tre måneders utelukkelse for å ha brukt et forbudt stimulerende stoff.

