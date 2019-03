Elitelisensnemnda innstiller på ikke å gi Larvik fornyet lisens

sport

På møtet ble det klart at Eliteserienemnda i Norges Håndballforbund ikke har godtatt Larviks løsning for egenkapital. Nemnda har følgelig innstilt på at klubben ikke skal få eliteserielisens kommende sesong. Det skriver Østlands-Posten.

Dermed bli det opp til styret i forbundet å avgjøre om innstillingen skal følges. Et vedtak blir fattet i april.

– Styret vil bestride eliteserienemndas foreløpige konklusjon og fortsetter arbeidet med sikte på å få tildelt eliteserielisens også for sesongen 2019/2020. Styret understreker likevel at det er vesentlig usikkerhet knyttet til hvorvidt klubben tildeles eliteserielisens, skriver klubben i årsberetningen som ble presentert torsdag.

Egenkapitalkrav

For å få elitelisens for 2019/20-sesongen krever Norges Håndballforbund at klubber må ha positiv egenkapital ved utgangen av 2018.

I romjula opplyste den kriserammende vestfoldklubben at egenkapitalkravet ble oppfylt takket være anonyme investorer. Nå er det klart at elitelisensnemnda har avvist klubbens regnskap til egenkapital.

Larviks håp er dermed at styret i håndballforbundet går mot nemndas innstilling. En representant fra forbundet opplyste på møtet at det vil avhenge av hva som legges fram på torsdagens årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøtet skal ta stilling til styrets forslag om å fortsette videre drift under visse forutsetninger. Den andre muligheten er å begjære oppbud for den økonomisk kriserammede klubben.

