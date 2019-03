Europeiske topplag vil boikotte utvidet klubb-VM

sport

En talsperson for Europas klubbforening (ECA) sier til nyhetsbyrået AFP at deres medlemmer kommer til å boikotte turneringen hvis endringene blir vedtatt.

– ECA-klubbene vil ikke delta i et klubb-VM i 2021. Deltakelse i et VM i 2024 vil bli vurdert.

FIFA-president Gianni Infantino har skapt debatt og møtt betydelig motstand fra europeisk hold ved å tenke høyt om planer for et kraftig utvidet klubb-VM og en global nasjonsliga. I fjor informerte han FIFA-rådet om at investorer var villige til å bla opp 25 milliarder dollar for prosjektet.

Under press

Det fikk det europeiske fotballforbundet (UEFA) og europeiske klubbrepresentanter til å steile. De følte at egne turneringer som mesterligaen og den europeiske nasjonsligaen ville komme under press og gikk så langt som å hevde at planene ville kunne utløse en utbryterliga bestående av store klubber som velger å operere utenfor dagens fotballmyndigheters kontroll.

Planen som vil bli lagt fram under FIFA-rådsmøtet i Miami vil være langt mindre omfattende enn Infantinos tidligere formidlede visjon. Han vil erstatte dagens lite prestisjetunge klubb-VM, som omfatter mesterlagene fra de seks kontinentale forbundene og en representant for vertsnasjonen, med en ordentlig turnering som har åtte europeiske lag blant de 24 deltakerne.

Motstand

Prøveturneringen skal etter planen avvikles fra 17. juni til 4. juli 2021. Investorene og deres 25 milliarder dollar er ikke nevnt i dokumentene som legges fram for rådet. Det står bare at FIFA vil jobbe for at de ekstra inntektene som genereres, skal forbli i fotballen og ikke havne i lommene på utenforstående.

FIFA ønsket egentlig 12 europeiske lag i klubb-VM, men på grunn av motstand fra UEFA har man redusert det til åtte. UEFA frykter at turneringen ellers vil være en trussel mot mesterligaen.

Blant de europeiske innvendingene er at sesongen for de involverte klubbene vil bli forlenget i den grad at det vil gå kraftig ut over spillernes sjanse til å hente seg inn etter en lang sesong før den neste.

